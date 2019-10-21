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Егоров: Каборе сфолил в конце матча "Динамо" — "Краснодар", это пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением об эпизоде в концовке матча 13-го тура чемпионата России "Динамо" – "Краснодар", в котором гости претендовали на пенальти, однако арбитр позволил командам продолжить игру.

"Каборе попал по ноге Спаича в конце матча. Для меня это нарушение. Не знаю, как сказать это без мата, но нарушение глупое. Это одиннадцатиметровый удар. Футболист играл в мяч, а Каборе сыграл в ногу", — передаёт слова Егорова "Чемпионат".

Матч "Динамо" — "Краснодар" состоялся накануне, 20 октября, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершился со счётом 1:1. Эта встреча стала первой для исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Кирилла Новикова.


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Теги: Егоров Динамо Краснодар Каборе
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