Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы футболиста "Ростова" Павла Мамаева в деле о хулиганстве, рассказал о планах обжаловать приговор в кассационной инстанции.
"Сейчас мы ждем, когда из колонии выйдет Протасовицкий (13 ноября), и будем подавать жалобы в кассационный суд. Жалобы индивидуальные и будут рассматриваться уже в соответствии с поправками, вступившими в силу 1 октября (по новым правилам суды обязаны принять к рассмотрению каждую поступившую кассационную жалобу, а не выборочно, как было ранее). Обжаловать будем приговор, вынесенный в апелляционной инстанции", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
13 июня Московский городской суд отменил приговор Пресненского районного суда в отношении братьев Кокориных, Мамаева и их друга Протасовицкого о лишении свободы и вынес новый, сохранив при этом сроки лишения свободы.
Футболисты и Кирилл Кокорин вышли из колонии по УДО 17 сентября, Протасовицкий продолжает отбывать наказание в Брянской области до 13 ноября.
Адвокат Мамаева: будем обжаловать приговор в кассационном суде
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