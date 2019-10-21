"Уфа" не будет применять санкции к вратарю команды Александру Беленову, который после матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) заявил, что у уфимского клуба худшее поле во всей лиге.
"Беленова штрафовать мы не собираемся, он имеет право на любые высказывания. Я думаю, он имел в виду, что именно в тот день качество поля было не самым лучшим. Никаких санкций мы к Саше применять не будем", - цитирует Газизова Sport24.ru.
"Уфа" не будет штрафовать Беленова за слова о том, что у клуба худшее поле в РПЛ
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