Уткин: "Зениту" поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер

Журналист Василий Уткин высказал свое мнение о победе "Зенита" над "Ростовом" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 6:1."Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о "Зените"? Собственно говоря, ничего.Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики "Зенита". Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер", — рассказал Уткин в своем блоге на ютубе.