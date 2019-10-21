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Уткин: "Зениту" поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер

Журналист Василий Уткин высказал свое мнение о победе "Зенита" над "Ростовом" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 6:1.

"Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 6:1. Что это сказало нам нового о "Зените"? Собственно говоря, ничего.

Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причем 70% работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чем тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

Еще раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики "Зенита". Но для меня ваша команда все равно является в основном командой, которой поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер", — рассказал Уткин в своем блоге на ютубе.

Sport24.ru


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Теги: Уткин Зенит
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