Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены Дениса Глушакова Дарьи, рассказала о предстоящем заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение о разделе имущества.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Никулинского районного суда от 14 августа состоится 28 октября. Мы не согласны с тем, что она не учла выведенные деньги в общем имуществе, что в итоге привело к непропорциональному разделению", - цитирует Образцову Sport24.ru.
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Глушакова и его бывшей жены состоится 28 октября
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