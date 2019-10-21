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Хеведес: я был расстроен из-за решения Тедеско, но это уже в прошлом

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о его взаимоотношениях с бывшим партнером по сборной Германии Андре Шюррле, который сейчас выступает за "Спартак".

"С Шюррле, конечно, общаюсь. Хотя о футболе мы говорим мало. В основном обсуждаем какие-то бытовые моменты.

Знаю ли, что он мог перейти в "Локомотив"? Такие разговоры были, да. Андре усилил бы "Локомотив", но он решил иначе".

Также Хеведес отметил, что не держит обиды на главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Немецкий специалист лишил игрока капитанской повязки, когда тренировал "Шальке".

"Пожму ли ему руку при встрече? Да. В жизни так бывает, что вы должны просто принять то, что случилось. Я был расстроен тогда, но это уже в прошлом. Сейчас я успешен в "Локомотиве", выиграл два трофея. А история с Тедеско — я оставил ее позади", - цитирует Хеведеса "Российская газета".


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Теги: Хеведес Тедеско Спартак Локомотив
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