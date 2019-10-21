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Червиченко: в топ-5 команд РПЛ тренеры - россияне. И только "Спартак" решил выпендриться

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал свое мнение о новом наставнике красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: "ГОЛ"
"Спартак" перешел на новую схему игры? Они могут переходить на что угодно, но дело в том, что нет игры, взаимосвязи, и, на мой взгляд, как бы мы эти схемы ни называли, играет коллектив практически в одно и то же. Решение хорошее, когда дает результат, а когда на 92-й минуте ты еле-еле уносишь с поля ноги, это, мне кажется, говорит о многом.

Пока что Тедеско никаких впечатлений не производит. Может быть, удобно общаться с двумя-тремя людьми на родном языке в московском клубе, но не думаю, что всем остальным получать указания через переводчика очень комфортно. На сегодняшний день все эти специалисты по переводу — абсурд. В первых пяти командах, которые борются за звание чемпиона страны, все тренеры — россияне. И только "Спартак" решил выпендриться и взять иностранца. Может быть, поэтому и не может ничего сделать лучше?" — цитирует Червиченко News.ru.


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Теги: Червиченко Спартак
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