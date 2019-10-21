» » Депутат Свищев: готовы изменить законы, если ФИФА запретит болельщикам-расистам посещать матчи

Депутат Свищев: готовы изменить законы, если ФИФА запретит болельщикам-расистам посещать матчи

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР Дмитрий Свищев прокомментировал призыв президента ФИФА Джанни Инфантино запретить болельщикам, уличенным в расизме, посещать футбольные матчи.

"Если ФИФА примет такое решение, то я думаю, что нам нужно будет синхронизировать наши правила и Российского футбольного союза, и в том числе если это потребуется, даже изменения в законодательстве. Хотя мне кажется, что полномочий РФС достаточно, но будем смотреть. Но однозначно, что российский спорт не приемлет расизма, других каких-то таких незаконных действий по отношению к футболистам на матчах и так далее. Поэтому наша задача — не отставать.

У нас многонациональное государство. У нас играют в футбольных клубах представители разных национальностей. Мы живем в разных регионах. География наших футбольных клубов обширна: это и Дальний Восток, это и Кавказ, это и запад страны, и центр страны. У нас играют и представители Европы, Азии, Африки, Америки, поэтому здесь нужно четко отстаивать интересы в том числе наших футболистов, которые приезжают играть в наши клубы. Они точно приезжают не для того, чтобы выслушивать какие-то националистические и другие лозунги. Такого не должно быть. Безопасность наших игроков, безопасность наших болельщиков — это основа любой цивилизованной страны", — цитирует Свищева агентство городских новостей "Москва".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Свищев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Дженоа" предпочел Мотта вместо Массимо Карреры 1
Семин: если Сарри так сказал, значит дела у "Локомотива" идут нормально 1
Новосельцев не выполняет судебный приказ, по которому должен выплачивать алименты на своего ребенка
Депутат Свищев: готовы изменить законы, если ФИФА запретит болельщикам-расистам посещать матчи 2
Булыкин: "Локомотиву" придется очень тяжело c "Ювентусом"
Гвардиоле предлагают возглавить правительство Каталонии
"МЮ" выгнал со стадиона фаната, оскорблявшего игрока "Ливерпуля"
Червиченко: в топ-5 команд РПЛ тренеры - россияне. И только "Спартак" решил выпендриться 20
Гвардиола: одно удовольствие - наблюдать за игрой "Аталанты"
Видаль: Лигу чемпионов выиграет тот, кто лучше готов физически
Самедов: шансов у "Локомотива" против "Ювентуса" немного 1
Гончаренко: абсолютно никакого давления не чувствую 4
Хеведес: Роналду - суперзвезда, но иногда менее классные клубы побеждают фаворитов
Лэмпард: Жиру абсолютно прав, когда выражает недовольство своей ролью в "Челси" 1
Хеведес: я был расстроен из-за решения Тедеско, но это уже в прошлом
Сарри - о "Локомотиве": "Ювентус" сыграет против сильной команды 3
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Глушакова и его бывшей жены состоится 28 октября
Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за золото РПЛ 13
Шунин: Новиков все очень четко объясняет 1
6 футболистов "Зенита" вошли в символическую сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat 2
Уткин: "Зениту" поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер 34
Новым тренером сборной Болгарии станет 64-летний Дерменджиев 1
Триппьер: Коста по десять раз в день называет меня Руни! 1
Газизов: поле на стадионе "Уфы" уже выглядит лучше, оно ровное, там нет никаких кочек
Каррера может стать главным тренером "Дженоа"
Ученые выяснили, что у экс-футболистов риск умереть от деменции в 3,5 раза выше, чем у других людей 3
ЦСКА поддержал борьбу с расизмом 3
Роналду: мне нравится новый, более атакующий стиль игры "Ювентуса"
Экс-игрок "Ливерпуля" раскритиковал Мане и Фирмино при отсутствии Салаха
Бауэр: уровень российской Премьер-лиги выше, чем принято считать в Европе 4
Все новости