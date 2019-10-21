Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР Дмитрий Свищев прокомментировал призыв президента ФИФА Джанни Инфантино запретить болельщикам, уличенным в расизме, посещать футбольные матчи.
"Если ФИФА примет такое решение, то я думаю, что нам нужно будет синхронизировать наши правила и Российского футбольного союза, и в том числе если это потребуется, даже изменения в законодательстве. Хотя мне кажется, что полномочий РФС достаточно, но будем смотреть. Но однозначно, что российский спорт не приемлет расизма, других каких-то таких незаконных действий по отношению к футболистам на матчах и так далее. Поэтому наша задача — не отставать.
У нас многонациональное государство. У нас играют в футбольных клубах представители разных национальностей. Мы живем в разных регионах. География наших футбольных клубов обширна: это и Дальний Восток, это и Кавказ, это и запад страны, и центр страны. У нас играют и представители Европы, Азии, Африки, Америки, поэтому здесь нужно четко отстаивать интересы в том числе наших футболистов, которые приезжают играть в наши клубы. Они точно приезжают не для того, чтобы выслушивать какие-то националистические и другие лозунги. Такого не должно быть. Безопасность наших игроков, безопасность наших болельщиков — это основа любой цивилизованной страны", — цитирует Свищева агентство городских новостей "Москва".
Депутат Свищев: готовы изменить законы, если ФИФА запретит болельщикам-расистам посещать матчи
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»