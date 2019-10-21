Тедеско: "Спартак" - это марка, имя, величие

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в программе "8-16" на телеканале "Матч Премьер" объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб.

Фото: Sports.ru

"Спартак" — это марка, имя, определенное величие. Я видел эту команду еще в детстве и юности.



Прежде чем принять предложение от "Спартака", я приехал в Москву на неделю, чтобы посмотреть все изнутри. Я посмотрел тренировочную базу, сам город, пообщался с людьми. Проанализировал кадровую ситуацию, узнав, сколько в команде игроков: сколько молодых, сколько опытных.



Я вижу потенциал в этом клубе и в этой команде. Мне понравился "Спартак". Я пришел сюда, чтобы привнести свежий воздух и свежий ветер. Мне очень интересно.



Вы знаете, какова ситуация у "Спартака" в этом сезоне. Но в следующем сезоне все может быть по-другому. У меня есть голод к успеху", — сказал Тедеско.