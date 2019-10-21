» » Гендиректор "Крыльев": нам тоже пенальти не назначают, давайте теперь полчемпионата переиграем

Гендиректор "Крыльев": нам тоже пенальти не назначают, давайте теперь полчемпионата переиграем

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал предложение члена попечительского совета "Оренбурга" Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура чемпионата РПЛ.

"Оренбург" проиграл со счетом 0:1, но считает этот результат несправедливым, поскольку в концовке игры в ворота самарцев должен был быть назначен пенальти.

"Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с "Зенитом" сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение", - цитирует Шашкова "Спорт день за днем".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Оренбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Англии переиграют матч, сорванный из-за расистских оскорблений
Суд оштрафовал болельщика "Зенита" за драку с омоновцем
Ан. Миранчук: "Ювентус" хорош в атаке, но в обороне тоже есть свои проблемы
Лопес: когда узнал об интересе "Барселоны", я потерялся на полгода
Гендиректор "Крыльев": нам тоже пенальти не назначают, давайте теперь полчемпионата переиграем
Семин: пока Роналду никто не удержал. Но "Ювентус" - это не только Криштиану
France Football назвал 20 из 30 номинантов на "Золотой мяч"
Тедеско: "Спартак" - это марка, имя, величие 11
Чорлука: "Локомотив" завтра постарается не повторить ошибок, которые допустил в матче с "Атлетико"
"Дженоа" предпочел Мотта вместо Массимо Карреры 4
Семин: если Сарри так сказал, значит дела у "Локомотива" идут нормально 1
Новосельцев не выполняет судебный приказ, по которому должен выплачивать алименты на своего ребенка 1
Депутат Свищев: готовы изменить законы, если ФИФА запретит болельщикам-расистам посещать матчи 2
Булыкин: "Локомотиву" придется очень тяжело c "Ювентусом"
Гвардиоле предлагают возглавить правительство Каталонии
"МЮ" выгнал со стадиона фаната, оскорблявшего игрока "Ливерпуля"
Червиченко: в топ-5 команд РПЛ тренеры - россияне. И только "Спартак" решил выпендриться 29
Гвардиола: одно удовольствие - наблюдать за игрой "Аталанты"
Видаль: Лигу чемпионов выиграет тот, кто лучше готов физически
Самедов: шансов у "Локомотива" против "Ювентуса" немного 1
Гончаренко: абсолютно никакого давления не чувствую 4
Хеведес: Роналду - суперзвезда, но иногда менее классные клубы побеждают фаворитов
Лэмпард: Жиру абсолютно прав, когда выражает недовольство своей ролью в "Челси" 1
Хеведес: я был расстроен из-за решения Тедеско, но это уже в прошлом
Сарри - о "Локомотиве": "Ювентус" сыграет против сильной команды 4
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Глушакова и его бывшей жены состоится 28 октября
Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за золото РПЛ 14
Шунин: Новиков все очень четко объясняет 1
6 футболистов "Зенита" вошли в символическую сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat 2
Уткин: "Зениту" поможет если не VAR, то вор, если не вор, то хер 35
Все новости