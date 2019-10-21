Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал предложение члена попечительского совета "Оренбурга" Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура чемпионата РПЛ.
"Оренбург" проиграл со счетом 0:1, но считает этот результат несправедливым, поскольку в концовке игры в ворота самарцев должен был быть назначен пенальти.
"Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с "Зенитом" сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.
Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение", - цитирует Шашкова "Спорт день за днем".
Гендиректор "Крыльев": нам тоже пенальти не назначают, давайте теперь полчемпионата переиграем
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