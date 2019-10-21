Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес наказание третьему фанату «Зенита», участвовавшему в конфликте с ОМОНом в перерыве матча с "Краснодаром" на "Газпром Арене" 3 августа.
Артем Прохоров признан виновным в применении насилия к представителю власти и оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Прохорова обвиняли в нанесении одного удара в области лица полицейского оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН Росгвардии. Суд учел при назначении наказания, что Прохоров был пьян, а также то, что он является многодетным отцом. Болельщик признал вину и раскаялся.
Ранее суд вынес наказания двум другим участникам конфликта с ОМОНом. 15 октября Алексей Антонов по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти получил штраф в 15 тысяч рублей. Он на стилобате стадиона целился ногой в голову омоновца, но промахнулся. 30 сентября Денис Первачук получил один год колонии-поселения за удар по лицу командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОНа.
Суд оштрафовал болельщика "Зенита" за драку с омоновцем
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