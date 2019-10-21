Исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова" назначен Сергей Первушин. Вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов, сообщает пресс-служба клуба.
Все трое входили в штаб Александра Григоряна, который подал в отставку 19 октября сразу после поражения от "Урала" (1:2) в матче 13-го тура РПЛ. 53-летний специалист возглавлял "Тамбов" с апреля. После 13 матчей дебютант РПЛ занимает последнее место в таблице, набрав 8 очков.
"Тамбов" временно возглавил помощник уволившегося Григоряна
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