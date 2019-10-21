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Источник: 36-летний футболист в Калининграде убит полицейскими

36-летний футболист Иван Вшивков, игравший за черняховский "Прогресс", умер после задержания полицией в Калининграде, сообщает "НК".

Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от термических ожогов в больнице.

Мать погибшего Ольга Вшивкова дала интервью, в котором рассказала подробности случившегося. По ее словам, у Ивана было обожжено 70% тела.

"Сказали, что он сорвал батарею. А перед этим якобы вел себя неадекватно и сорвал еще камеру видеонаблюдения. В общем, сразу пошли отговорки. Врачи нам сразу сказали, что это стопроцентный криминал. "Я здесь 18 лет работаю, но такое вижу впервые", — сказала врач. — "Чтобы получить такие ожоги, кипяток должен не одну, не две и даже не пять минуть поливать тело".

Оно было настолько обоженно, что местами превратилось в лоскуты! Все туловище, все лицо… А другой врач сказал: "Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Но даже с такими ожогами люди обычно живут дольше. Что-то здесь не то".

Я кое-как собралась с мыслями, поехала в прокуратуру и оставила там заявление. Опасаюсь, что наши полицейские будут себя прикрывать. Уже сейчас пошли какие-то странные движения с телом: 20 октября около 9 вечера из больницы на ул. Летней его перевезли в БСМП на ул. Невского. Утром мы туда позвонили — говорят, тела у них нет. Как выяснилось, тело туда привозили, а потом увезли обратно на Летнюю".

У Вшивкова осталась жена и двое детей: 9-летний сын (от первого брака) и 4-летняя дочь. В последнее время он занимался монтажом металлических конструкций.


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