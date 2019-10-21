Немец на время поиска квартиры живет в отеле в 20 минутах езды от стадиона и из-за пробок уже передвигался на метро, хотя ему выделили автомобиль с водителем, утверждает "Бизнес Online".
На "Открытие Арене" под тренерскую переделали одну из лож. Из оборудования в ней только телевизор и ноутбуки. На прошлой неделе тренерский штаб (Тедеско, а также Андреас Хинкель и Макс Урванчки) приезжал на стадион в 7:40, а уезжал – в час ночи. На завтрак, обед и ужин тренеры ходили с ноутбуками, чтобы не терять время.
При этом Тедеско не планирует делать резких перемен: это касается и нагрузок (он считает, что не стоит резко увеличивать количество занятий), и увеличения тактических тренировок, хотя в первую неделю в основном занимались именно этим. Кроме того, он не планирует кардинально менять рацион.
Тедеско и его штаб на прошлой неделе приезжали на "Открытие Арену" в 7:40, а уезжали в час ночи
Стали известны детали первых дней работы Доменико Тедеско в качестве главного тренера "Спартака".
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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