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Шашков — о переигровке матча "Оренбург" — "КС": давайте полчемпионата переиграем

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поделился мнением о предложении члена попечительского совета "Оренбурга" Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура РПЛ (1:0).

"Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к заявлению Столыпина. Я к игре с "Зенитом" сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

Нам тоже во многих случаях не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение", — приводит слова Шашкова "Спорт день за днём".

Напомним, в концовке матча чемпионата России началась драка, в которой принял участие защитник самарской команды Александр Анюков. Главный арбитр встречи показал красную карточку Анюкову, а также главному тренеру "Крыльев Советов" Миодрагу Божовичу и наставнику "Оренбурга" Владимиру Федотову.


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Теги: Шашков Крылья Советов Оренбург
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