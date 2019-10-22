Дуглас Сантос — о прогулке в костюме льва: было трудно побороть стыд, но результат потрясающий

Сантос: «Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием... У меня нет слов!»#ДавайДавай pic.twitter.com/S2X67vlfrU — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 21, 2019

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от прогулки по Санкт-Петербургу в костюме синегривого льва.Акция была организована в рамках благотворительного проекта "Русфонда" под названием "Давай-давай!". Цель проекта — помощь больным детям."Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием", — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.Выход Сантоса на улицы в образе льва означает, что была собрана необходимая сумма (1 миллион 133 тысячи рублей) на лечение маленьких Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом.