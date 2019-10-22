» » Дуглас Сантос — о прогулке в костюме льва: было трудно побороть стыд, но результат потрясающий

Дуглас Сантос — о прогулке в костюме льва: было трудно побороть стыд, но результат потрясающий

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился впечатлениями от прогулки по Санкт-Петербургу в костюме синегривого льва.

Акция была организована в рамках благотворительного проекта "Русфонда" под названием "Давай-давай!". Цель проекта — помощь больным детям.

"Признаюсь, было трудно побороть стыд и стеснение, но итоговый результат был потрясающим. Прожить день в образе талисмана команды, пообщаться с болельщиками на улице и к тому же помочь детям, страдающим редким заболеванием", — сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.



Выход Сантоса на улицы в образе льва означает, что была собрана необходимая сумма (1 миллион 133 тысячи рублей) на лечение маленьких Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом.


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Теги: Дуглас Сантос Зенит
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