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"Эти звери обварили его заживо". Сестра калининградского футболиста обвинила полицию в смерти брата

Марианна Вшивкова, сестра игравшего за черняховский "Прогресс" 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова, обвинила полицейских в убийстве брата. Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от термических ожогов в больнице.

"На этом фото мой старший брат, всегда такой же улыбчивый и открытый, балагур и душа компании… Вчера его не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким "доблестные сотрудники полиции". Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею… и получил ожог тела 70%. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!
Нашей семье не нужна жалость. Мы просто хотим, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей, неважно откуда вы — из Калининграда, Перми или любого другого города страны, чтобы такое больше не произошло с чьим-то другим братом, сыном или отцом.

Друзья, уделите 3 минуты своего времени и прочитайте статью, сделайте репост и берегите своих близких.

Нашему Ване было всего 36 лет, у него осталось двое замечательных детей и любящая его семья. Покойся с миром, братик. Так, как ты, не танцевал никто!" — написала Марианна на своей странице ВК.


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