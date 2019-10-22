Ловчев: таких как Лев Яшин, не было и не будет

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал о знакомстве с легендарным вратарем Львом Яшиным, отметив, что таких, не было после его смерти и не будет. Сегодня, 22 октября, обладателю Золотого мяча исполнилось бы 90 лет.

Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press