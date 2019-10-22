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Канделаки — о нападках Уткина: может быть, он хочет возглавить "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила нападки в свой адрес со стороны известного блогера и журналиста Василия Уткина.
Фото: РИА Новости
"Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Это уже стало доброй традицией на протяжении последних четырех лет. Я не диагност, чтобы диагностировать, почему он постоянно оскорбляет конкретно меня и конкретно мне посвящает такое количество своих публикаций. Честно говоря, меня это не особо волнует.

Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить "Матч ТВ"? Я не знаю. Может быть, он хочет возглавить "Матч ТВ", может, какой-нибудь футбольный клуб. Может, еще что-то. Может, он просто такой народный мститель.

Он работал у нас какое-то время. Почему ушел? Думаю, долгое время работать на одном месте ему мешает состояние здоровья. В целом он очень талантливый и способный человек. И я считаю, что это некрасиво с моей стороны — обсуждать его состояние здоровья. Но я думаю, что все люди, знающие его хорошо, понимают, что он спринтер. На долгую дистанцию его не хватает.

Я не считаю это войной, абсолютно. Такое всегда привлекает внимание. Отношусь к этому нормально. А с точки зрения конкретных оскорблений, которые он использует, это в нашей стране пока еще допустимо, в отличие от Америки. Там за такой формы обращение к женщине можно довести дело до суда. Безусловно, здесь мы этого делать не будем. Просто это интересная тенденция, как можно оскорблять абсолютно безнаказанно и продолжать это делать на протяжении большого количества времени. Я Василия обижать не буду. Дай бог ему здоровья, пусть не болеет. Но я думаю, что рано или поздно вот такая форма обращения друг к другу и в частности к женщинам и у нас получит совсем другую реакцию и совсем другую форму продолжения данных оскорблений.

Я думаю, что у Василия это происходит в силу того, что он не имеет стабильной работы. Как я понимаю, места работы у него постоянно меняются. И наличие огромного количества свободного времени дает ему возможность фокусироваться на чем-то, пусть даже вот так болезненно, как на мне. Но меня это в данном случае радует и веселит, потому что все это привлекает дополнительное внимание к спорту. Если таким способом и через меня — мне не жалко, на здоровье. Я не мужчина, пощечин давать не собираюсь. Могу разве что цветы послать. Послала бы ящик хорошего вина, но думаю, что сейчас это пока не по адресу", — приводит слова Канделаки Sport24, ссылаясь на эфир радио "Комсомольская правда".


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Теги: Канделаки Уткин Матч ТВ
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