Канделаки — о нападках Уткина: может быть, он хочет возглавить "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила нападки в свой адрес со стороны известного блогера и журналиста Василия Уткина.

Фото: РИА Новости