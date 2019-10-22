Уткин: Григорян идеален как телеаналитик

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался о тренере Александре Григоряне, покинувшем пост рулевого "Тамбова".



"Я говорил, что до конца календарного года Григорян не доработает, да так и вышло.

Поскольку Григоряна я очень ценю и отношусь к нему с большим интересом, хочу пояснить. Он тренер во всем, кроме склада характера. Он харизматичен. У него отличные знания, он умеет объяснять, умеет находить сильные стороны в посредственном игроке. У него аналитический ум.



Но он не может строить долгие профессиональные отношения. Представьте, что вы проводите с Григоряном целую рабочую неделю. И не одну, а на протяжении сезона. Велика вероятность, что вас на это не хватит.



Вот мы ж на него смотрим: нормальный мужик! А в него то петухом болельщик кинет, то отношения с работодателем просто театрализируются, то еще что. Вот такое есть ограничение.



Он идеален как телеаналитик. Даже незаменим. Получать еженедельно концентрированную инъекцию Григоряна - это бодрит. Это даже вызывает привыкание. Можно даже почаще в неделю. Но не больше трех раз. Если он не поработает над собой, он останется персонажем телеканала", - написал Уткин.