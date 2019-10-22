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Экс-игрок "Алании" Флореску: очень уважаю Газзаева, он много сделал для российского футбола

Бывший игрок "Торпедо", "Динамо" и "Алании" Джордже Флореску вспомнил о своих выступлениях за владикавказский клуб, где он играл в 2010 году.

— Что не так пошло у "Алании"? Почему команда вылетела?

— У нас была новая команда, много пришло футболистов. Я считаю, что мы показывали неплохой футбол. Во многих встречах, где мы проиграли, нам просто не хватило опыта и сыгранности, чтобы добиться иного результата. Вспомнился последний матч сезона с раменским "Сатурном". Если бы мы добились победы, то сохранили прописку в элите. "Алания" повела в счете, но затем из-за чудовищной ошибки оппонентам удалось сравняться. В итоге владикавказцы оказались ниже пермского "Амкара" в турнирной таблице из-за личных встреч, поэтому пришлось проститься с Премьер-лигой. Вот такая вот грустная история.

— Вы ведь не хотели оставаться в "Алании" и играть в первой лиге, так?

— У меня было много различных вариантов трудоустройства в России. Почти каждый день были какие-то звонки, разговоры с представителями клубов Премьер-лиги. Активно зазывали к себе. Мои агенты мне говорили, что есть несколько стопроцентных вариантов. Но Валерий Газзаев, президент "Алании", сказал, что хочет меня сохранить в клубе, чтобы я помог владикавказской команде вернуться в элиту. Я перестал думать о других вариантах, настроился на борьбу за возвращение в РПЛ, но на последнем сборе в Турции мне сказали, что "Алания" не может потянуть мою зарплату, поэтому надо закончить наше сотрудничество.

— В Осетии считают, что Валерий Георгиевич привел клуб к краху, оставив с многомиллионными долгами, лишив "барсов" профессионального статуса.

— Я не знаю всех деталей, к сожалению. Узнал об этой ситуации вообще лишь от вас. Для меня Газзаев — это очень уважаемый человек. Он сделал для российского футбола очень-очень много. Возьмите хотя победу в Кубке УЕФА с ЦСКА. Ничего плохого об этом человеке я сказать точно не могу, — цитирует Флореску News.ru.


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Теги: Газзаев Алания
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