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Точилин: Ротенберг-старший говорит полушепотом, но его очень хорошо слышно

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал о вовлечённости президента клуба Бориса Ротенберга-старшего в дела команды.

"Ротенберг вовлечён в дела "Сочи" больше чем на 100 процентов. Новички приходили с его подачи. Футболистов из «Зенита» затащить в клуб без истории тяжело. Мы шутили кулуарно, что президент и спортивный директор у нас – одно лицо.

Общаемся лично до и после практически каждой игры. В последних двух домашних матчах он заходил в раздевалку. Ротенберг держит руку на пульсе. Может высказать мне своё видение какого-то футбольного вопроса – но скорее, как болельщик. Рассказывает, что понравилось, а что нет. Он видит, кто и как отдавался игре, кто не выкладывался по полной. Для нашего президента главное, чтобы у нас была команда, чтобы все – и на поле, и вне его – были одной семьёй и жили одной целью. Если команде что-то нужно – он всегда идёт навстречу.

Борис Ротенберг конкретный и доходчивый. У него есть спокойствие. Ему голос не надо повышать: говорит полушёпотом, но при этом его очень хорошо слышно. Ощущается внутренняя сила", - цитирует Точилина "Чемпионат".


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Теги: Точилин Ротенберг Б Сочи
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