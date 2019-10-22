РПЛ объявила о переходе на зимний мяч

С 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.
"Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период", — говорится на сайте РПЛ.
Также стало известно, что для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета.
? Топовый мяч для топовых голов!https://t.co/H5DrpvxWAd#РПЛ pic.twitter.com/ZcNkJ3pwU3— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 22, 2019