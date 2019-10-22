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РПЛ объявила о переходе на зимний мяч

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча.

С 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.

"Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период", — говорится на сайте РПЛ.

Также стало известно, что для игры в условиях снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета.



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