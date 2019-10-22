РФС опубликовал судейские назначения на матчи 14-го тура РПЛ.
Судейская бригада на матч "Локомотив" - "Спартак": судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
ЦСКА — "Динамо": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Виталий Мешков (Дмитров), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
Остальные судейские назначения:
25 октября (пятница)
"Рубин" - "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров);
26 октября (суббота)
"Тамбов" - "Уфа": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
"Ахмат" - "Арсенал": судья — Николай Волошин (Смоленск);
"Ростов" - "Сочи": судья — Евгений Турбин (Дмитров);
27 октября (воскресенье)
"Крылья Советов" - "Зенит": судья — Станислав Васильев (Ижевск);
"Краснодар" - "Оренбург": судья — Алексей Матюнин (Москва);
На матчах "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Динамо" будет VAR
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