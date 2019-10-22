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Л. Иванова: Яшин был земным, наискромнейшим человеком, в нём не было звёздности

Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, вдова футболиста Валентина Иванова и близкая подруга голкипера Льва Яшина, поделилась воспоминаниями о легендарном вратаре "Динамо" и сборной СССР.

"Я была лично знакома со Львом, имела право поздороваться с ним за руку, мы оба были динамовцами. Я тогда не понимала, что футбол настолько велик, по дурости не понимала. Мы вместе с ним гуляли по Петровскому парку, он доходил до стадиона, а я шла к себе в зал.

Путь спортсмена никогда не бывает лёгким. Сейчас мы смотрим на Яшина, гордимся им, и он заслуженно является первым номером. Болельщики – жестокие люди, могут как поднять человека, так и опустить спортсмена. Я прожила рядом с футболом больше 50 лет, видела все болячки. Я вспоминаю тот день, когда Льва пригласили быть игроком команды сборной мира, он защищал ворота лучших футболистов планеты! Если мы вчера были прикованы к чемпионату мира, то тогда ни один живой человек не мог оторваться от того матча. Перед этим матчем Лёвочка был в забытье, ошибки очень больно ударяют по спортсменам, и тут он выходит на этот матч. В нас была такая огромная сила, такое чувство любви к нему! Лев гордо, красиво, не пропустив, не склонившись — ушёл с поля. Это была великая победа, и он вновь вернулся в ряды лучших футболистов.

Он был земным, наискромнейшим человеком, в нём невозможно было даже представить звёздности. Какое у него мощное и судьбоносное имя! У него прекрасные дети, внуки и правнуки. Лев всё по жизни заложил правильно, его род продолжается, и его друзья всегда рядом с ним", - цитирует Иванову "Чемпионат".


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Теги: Иванова Яшин Динамо
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