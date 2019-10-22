Семак: мне посчастливилось работать с великими тренерами: Спаллетти, Капелло, Луческу

Главный тренер "Зенита" рассказал о своем видении идеального футбола.— Конечно, мне хотелось бы двигаться в направлении скорости и качества. Это два основополагающих фактора. Тут и скорость мышления, и скорость работы, скорость движения, качество выполнения технических и тактических элементов. Это самое важное, что мне видится.Все зависит от игроков. Игроки — главные действующие лица на футбольном поле. У многих тренеров есть свое видение футбола. Можно восхищаться и [Хосепом] Гвардиолой, и [Жозе] Моуринью — великими тренерами, которые добились многого. Но все мы, тренеры, ничего не можем добиться без игроков. Без тех качеств, которые необходимы для достижения результата.— У меня большой опыт работы с прекрасными тренерами на своем футбольном веку. В пору работы ассистентом мне посчастливилось работать с великими специалистами. Сложно выделить кого-то одного, но это, конечно, и [Лучано] Спаллетти, с которым я работал более тесно, [Фабио] Капелло, [Мирча] Луческу, [Андре] Виллаш-Боаш.