Василий Фролов, внук легендарного голкипера московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, поделился впечатлениями от матча ветеранов, посвященного 90-летию со дня рождения Яшина, и мыслями о неудачах "Динамо".
"Хороший матч. Обычная товарищеская игра ветеранов. Самое главное, что все вместе собрались в честь 90-летия и почтили память Льва Ивановича.
Это всего лишь товарищеский матч, и никаких вопросов быть не может по дальнейшему продолжению игры в этой команде. Поэтому поражению я не расстраиваюсь.
Что я думаю о неудачах "Динамо"? Являясь с рождения болельщиком "Динамо", конечно, это не может нравиться. Но все равно продолжаем болеть. Вера, как говорится, тверда.
Не знаю насчет еврокубков, но нужно исправить ситуацию, и можем достойно выступить на оставшихся играх. Если вылетим, то это будет недостойное выступление", - цитирует Фролова Sport24.ru.
Внук Яшина - о матче ветеранов: самое главное, что все вместе почтили память Льва Ивановича
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»