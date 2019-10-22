"Величие Яшина могу раскрыть через пару случаев. Первый — как-то раз меня привели к генералу Богданову, который возглавлял общество "Динамо". Подходим — а оттуда выходит Яшин, которого убрали из "Динамо". Человек, которого убрали, что он должен говорить? Какой плохой клуб и какой Богданов нехороший? А он выходит и говорит только хорошие слова об обществе, о людях, о "Динамо".
Второй случай — произошла трагедия, и ему ампутировали ногу, это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице. И когда ему сообщали об этом, он думал о жене: "Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и, если сможешь, купи и отвези ей". Это говорит о том, что этот человек думал о семье, о людях. Сегодня такого практически нет", - цитирует Ловчева "Чемпионат".
Ловчев: Яшину ампутировали ногу, а он - мне: "Вот деньги, я обещал жене плащ"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о легендарном голкипере «Динамо» и сборной СССР Льве Яшине.
Фото: inoprosport.ru
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