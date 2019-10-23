Мать бывшего футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова, Ольга Вшивкова, сообщила, что полицейский участок, в котором находился ее сын, распустили в отпуск.
36-летний Вшивков скончался после задержания калининградской полицией. По словам пресс-службы УМВД, причиной смерти стали многочисленные ожоги, которые он получил, разбив в отделении радиатор отопления. Мать Вшивкова, в свою очередь, уверена, что в смерти сына замешаны сотрудники полиции.
"Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит.
У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни МВД на нас не выходили, не звонили. Единственный, кто приходил, это участковый. Он собирал характеристику на Ваню у соседей и зашел к нам. Я ему сказала про 70% ожогов тела, но полицейский сказал, что по ориентировкам — 95%. Врачи сразу предупредили — это не пятиминутный ожог.
Вчера была судмедэкспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше, чем через месяц. Любой здравомыслящий человек поймет, почему так", — сказала Вшивкова в беседе с Sport24.
Мать погибшего калининградского футболиста: участок, в котором был сын, распустили в отпуск
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