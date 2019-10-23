Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях к главным тренерам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0).
"Роман Шаронов выходил шесть раз за пределы технической зоны, штраф лично – 20 тысяч рублей. Доменико Тедеско выходил три раза, оштрафован лично на 10 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча с "Рубином"
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