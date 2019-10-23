В Калининграде возбуждено уголовное дело о халатности по факту гибели 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова, игравшего за черняховский "Прогресс".
Ранее в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что задержанный за мелкое хулиганство житель Калининградской области разбил в отделе полиции радиатор отопления, обварился кипятком и скончался от термических ожогов в больнице.
Мать и сестра Вшивкова, в свою очередь, обвинили в убийстве Ивана полицейских.
Следствие полагает, что должностные лица из числа сотрудников отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья Вшивкова.
"Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью", — говорится в официальном сообщении.
По уголовному делу производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
"95% ожогов. Думаем, в полиции на него лили кипяток", — заявила ранее мать скончавшегося калининградского футболиста Ольга Вшивкова.
"Эти звери обварили его заживо", — утверждает сестра Ивана, Марианна Вшивкова, говоря о полицейских.
В Калининграде возбудили уголовное дело по факту гибели футболиста
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