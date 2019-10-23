Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос дал интервью Sport24, в котором ответил на вопрос о том, реально ли попасть в сборную Бразилии из РПЛ.
"Это мечта! В Бразилии российский футбол, конечно, не слишком популярен. Ты не найдешь канал, где показывали бы Премьер-Лигу. Поэтому я постараюсь выступать здесь так, чтобы игнорировать мою игру в Бразилии было невозможно. Хочу, чтобы интерес к российскому футболу рос и у меня на родине", — сказал 20-летний футболист.
Лукас Сантос: постараюсь играть в ЦСКА так, чтобы игнорировать меня в Бразилии было невозможно
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