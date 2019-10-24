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Лукас Сантос: не заметил расизма в России. Как ни странно, в отличие от Бразилии

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос в интервью Sport24 рассказал о расизме в Бразилии, отметив, что в России его не заметил.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
"Сталкивался с расизмом? В Бразилии — да, в России — нет. Может, конечно, потому что я ничего не понимаю по-русски. Но ко мне вообще все относятся дружелюбно. Хотя на родине мне говорили, что многие фанаты здесь — расисты. Я такого не заметил: просто хочу играть в футбол и сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Как ни странно, у нас в Бразилии расизма очень много. К сожалению, многие люди нетерпимы к другим культурам. От болельщиков соперника часто слышал оскорбления… У нас в стране с каждым годом все больше борются с расизмом. Но влияния таких людей, как спортсмены или артисты, недостаточно. Необходим кто-то по-настоящему авторитетный в обществе говорил об этом — политики, например", — рассказал Сантос.

20-летний бразилец перешел в ЦСКА в 2019 году из "Васко да Гама".


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Теги: ЦСКА Сантос
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