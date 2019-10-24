Бразильский футболист ЦСКА Лукас Сантос в интервью Sport24 ответил на вопрос о том, почему в январе 2019-го сорвался первый трансфер в московский клуб.
"Со взрослой командой я поехал играть в Эспириту-Санту. После обеда в отеле один из руководителей подозвал меня к себе и сказал: "Ты уже продан в ЦСКА. Возвращайся в Рио, собирай вещи и готовься к перелету в Россию". Мой агент тоже говорил, что сделка вот-вот состоится, но за всеми деталями я не следил.
Но очень быстро информация о моем трансфере попала в медиа. Фанаты "Васко" выразили недовольство президенту — скажем так, немного "придушили" его. Босс клуба решил взять паузу. Я расстроился, конечно, но продолжил работать. Считаю, что Господь делает все в свое время, поэтому в итоге я оказался здесь и хочу продолжать играть за ЦСКА", — сказал 20-летний футболист.
Лукас Сантос рассказал о сорванном зимой трансфере в ЦСКА
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