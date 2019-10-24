Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос дал интервью Sport24, в котором рассказал о совете, который получил от капитана сборной Бразилии и игрок "ПСЖ" Тьяго Силвы после первого вызова в национальную команду.
"Каземиро, Фернандиньо и Тиаго Силва со мной общались больше других. Наш капитан сказал: "Чтобы тебя продолжали вызывать, нужно прилежно работать. Пора заматереть, а для этого необходимо играть на самом высоком уровне. Цепляйся за любую возможность, которую предоставляет тебе Бог. Главное — закрепиться", — рассказал Сантос.
Лукас Сантос был вызван в сборную Бразилии перед стартом чемпионата мира 2018 года в России. В ЦСКА хавбек перешел в 2019 году.
Лукас Сантос рассказал о совете, который ему дал Тьяго Силва в сборной Бразилии
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