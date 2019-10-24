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Экс-тренер "Спартака": Кононов — прекрасный тренер, то, что делали фанаты — ошибка

Бывший тренер "Спартака" Даниэль Тудор прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых.

— Что вы чувствовали, когда слышали матерный рев толпы на последнем матче Кононова?
— Во время матча не понимал, что они кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на YouTube, что там было. Мое мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов — прекрасный тренер, и то, что делали фанаты — большая ошибка. Так не должно быть. "Спартак" — большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером.

— Почему у тренерского штаба Кононова не получилось в "Спартаке"? Всего лишь 12-е место…
— Возможно, мы пришли не в самое удачное время. В этом году сменилось очень много игроков. Пришли молодые футболисты, кто-то приехал уже после завершения сборов, кто-то присоединился по ходу чемпионата. Когда ты строишь новую команду из молодых ребят, нужно быть готовым к взлетам и падениям. Но это "Спартак", большой клуб, где нуждаются в результате, — приводит слова Тудора "Спорт Бизнес Онлайн".

Кононов покинул "Спартак" 29 сентября в связи с неудовлетворительными результатами. Новым тренером команды стал немецкий специалист Доменико Тедеско.


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Теги: Спартак Кононов Тудор
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