Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков высказался в пользу инициативы возобновить продажу пива на футбольных стадионах.
"Это положительное решение на мой взгляд. Прошедший чемпионат мира показал, что люди у нас умеют разумно пить, и многое в этом отношении было искусственно надумано. У нас в России созданы прекрасные условия, построены современные стадионы. В Самаре есть шикарный бренд, мы продаем безалкогольное пиво этого производителя на стадионе и планируем продолжать наше сотрудничество и дальше", — цитирует Шашкова ТАСС.
В среду правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Закон могут принять к концу декабря.
Запрет на продажу пива на стадионах в РФ действует с 2005 года.
Гендиректор "Крыльев Советов": ЧМ-2018 показал, что наши люди умеют разумно пить на стадионах
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