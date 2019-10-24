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Президент "Урала" выступил за возвращение пива на стадионы России

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы.

"К возвращению пива на стадион я отношусь положительно. Пиво всегда было футбольным напитком. Я не вижу ничего страшного в том, что люди, которые приходят на футбол, могут выпить пиво на стадионе. Пришли на футбол после работы, выпили бокал пива. В этом ничего такого нет.

Это хорошо и в финансовом плане. Клуб сможет получать прибыль со стадиона от рекламы пива. Вы посмотрите вокруг — почти около каждого дома стоит пивной магазин. Ходят дети, подростки, и никто про это ничего не говорит. А на стадионе почему-то нельзя. Вот сейчас часто видишь, когда приезжаешь на стадион, что люди стоят с двухлитровой банкой пива. И пока он ее не выпьет, на стадион не зайдет. То есть он приходит на футбол уже пьяным. А так он знает, что может выпить кружку до матча, кружку в перерыве. И все, ему больше и не надо.

В моем детстве на стадионах продавали еще более крепкие напитки. И никаких конфликтов не было, никто не дрался. Все зависит от культуры, от воспитания", - цитирует Иванова Sport24.ru.


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Теги: Урал
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