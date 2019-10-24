Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что организация уже начала обсуждать вопрос о реализации билетной программы на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет на территории РФ.
"Мы уже думаем о билетной программе. Сразу скажу, что не надо сравнивать ЧМ по пляжному футболу с большим футболом. Это будет один стадион, всего 10 дней мероприятия. Ключевой момент тут — качество его проведения и последствия для пляжного футбола в стране. В Парагвае мы запланировали встречу с ФИФА, там обсудим, в том числе, стадион: вместимость, конфигурацию и так далее. Изначально надо обсудить этот момент.
Опция А для нас — "Лужники", где проходит отборочный турнир к ЧМ. Но мы заложили, что место проведения может быть изменено. В Москве много уникальных мест и площадок. И на Поклонной горе у нас были соревнования, и в Парке Горького. Есть центр столицы — Красная площадь. Основное слово тут за городом", - цитирует Алаева Sport24.ru.
"Добавим сюда и Воробьевы горы, где была фан-зона ЧМ-2018. У Москвы есть опыт открытого голосования, и тут мы готовы прислушаться как к футбольному сообществу, так и к горожанам", — добавил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.
Алаев: РФС уже думает о билетной программе на ЧМ по пляжному футболу
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