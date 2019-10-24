"Сёмин всегда верил в приметы. Если выигрывали, например, делали одни и те же упражнения перед игрой. В Баковке был лес, и у нас в день матча стояла обязательная прогулка. На час где-то. Неважно, какая погода, но мы должны были этот круг сделать. Думаешь: ну зачем в такую слякоть всю команду тащить в лес? Круг, блин, на фарт завершить!
Все были недовольны, не только легионеры. Подняли в какой-то лес, нам бы поспать. Но экипировку надел и вперёд. Потом лес в Баковке стали рубить, круг становился всё меньше. Может, поэтому чемпионства так долго не было?", - цитирует Сенникова "Чемпионат".
Сенников: Семин до игры нас водил в лес
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о примете, которую практиковал наставник "железнодорожников" Юрий Сёмин.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»