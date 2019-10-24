Бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Дмитрий Тарасов выразил мнение, что в нынешнем составе красно-белые не способны бороться за чемпионство.
Недавно команду возглавил немец Доменико Тедеско. После 13 туров "Спартак" занимает в чемпионате России 10-е место.
"Назначение Доменико Тедеско в "Спартак" вызвало неоднозначную реакцию. Для меня этот тренер — загадка. То, что с "Шальке" занял второе место в Бундеслиге, — весомое достижение. "Бавария" тогда в Германии была вне конкуренции, громила всех. Но второй сезон Тедеско завалил. Оценить его работу в России можно будет только после зимних сборов.
Пока же обратил внимание, что немец сразу изменил тактику, в матче с "Рубином" команда действовала "вторым" номером. Такой "Спартак", да еще дома, видеть непривычно, но ничего страшного в этом нет. Главное — результат. Очко-то заработали, прервали серию из пяти поражений подряд. Пускай маленький, но все-таки шажок вперед.
Согласен с Сашей Самедовым, который сказал на днях, что в нынешнем составе "Спартак" бороться за чемпионство не способен. Требуется усиление. Хотя летом клуб взял неплохих иностранцев, мне они нравятся. Заряжены на борьбу. А вот по другим футболистам есть вопросы", — цитирует Тарасова "СЭ".
Тарасов: в нынешнем составе "Спартак" бороться за чемпионство не способен
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