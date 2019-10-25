«Спартак» принёс больше еврокубковых баллов, чем ЦСКА. Российский футбол в этом сезоне - кошмар

Вчера мы всё-таки дождались еврокубковой победы: поздним вечером «Краснодар» выжал из себя три очка с «Трабзонспором». Но утешения такой результат практически не принёс – это первая победа российских клубов на неделе – и первая победа на текущем групповом этапе Лиги Европы вообще.
Радоваться подобному может лишь совсем отчаянный человек. Если только он, конечно, не отягощен клубным пристрастием в случае с «Краснодаром».
Но и «быкам» особого резона праздновать нет. Команда вполне ещё может повторить достижение прошлогоднего «Спартака», который феерично занял последнее место в группе Лиги Европы. Матчи против лидеров («Базеля» и «Хетафе») - впереди.
При этом начала этот евросезон команда Мусаева отлично. После домашнего поражения от «Порту» последовало роскошное возращение имени Сулейманова. Потом состоялся кошмарный отрезок в Греции. Десять минут второго тайма перечеркнули месяцы работы, миллионы вложенных в команду евро и надежды болельщиков.
А дальше было два поражения в Лиге Европы. «Базель» просто разорвал российскую команду, а против «Хетафе» «Краснодар» выглядел настолько безжизненно, что на него не хотелось смотреть. Теперь побеждён хотя бы «Трабзонспор». Это ни о чём не говорит, но кто-то лишён и такой промежуточной удачи.
ЦСКА так не позорился никогда
У первого российского клуба, взявшего Кубок УЕФА, последние годы всё очень плохо с еврокубками. Пока тренировал Слуцкий, каждый год шутили, что ЦСКА отправляется в космос. Про серию Игоря Акинфеева и напоминать не имеет смысла – это был один из главных мемов нашего футбола на протяжении нескольких сезонов.
Но всегда находились какие-то просветы. Можно было не выйти из группы, но шлёпнуть «Манчестер Сити». Или хотя бы дать достойный бой (тот же «Локомотив» не сильно ругают за домашнее поражение «Атлетико»). В прошлом году ЦСКА провалился, пропустив на третье место «Викторию», зато дважды (!) приложил «Реал». Да пусть он был семь раз расслаблен – это было круто!
После жеребьёвки этого группового этапа было устойчивое ощущение, что ЦСКА разберётся. Соперники попались удобные, наконец-то можно было обойтись без истерик, что молодой состав не справляется с нагрузками, не вывозит против «Ромы» и вот-вот надорвётся. А ЦСКА взял и пошёл по дистанции ещё хуже «Краснодара».
5:1 от «Лудогорца», 0:2 от «Эспаньола» и 0:1 от «Ференцвароша». Даже прошлогодний «Спартак», тренируемый какое-то время Рианчо, был сильнее. Апологетика «молодой команды» уже не работает – просто сравните трансферные стоимости состава ЦСКА и того же «Ференцвароша» (почти 140 млн против 20). Как можно оправдываться молодостью, когда класс настолько выше?
Можно легко. Спросите об этом тренера Гончаренко.
- Через такое действительно надо пройти, - говорил тренер после игры с «Эспаньолом». Как будто в прошлом сезоне таких игр было мало.
- Опыт приобретает путём даже таких поражений, - объяснял Гончаренко вчера.
Конечно, виноват не только Гончаренко. Виноваты и привозящие защитники. И Обляков с Ахметовым, не способные обойтись ни единого матча без позиционных провалов. И Бабаев, который решил не покупать Комличенко, раз не отдали даром, и не сумел удержать Бекао, заменив его роскошным Гогуа. И Чалов, который не забивает уже больше 500 минут - точно не Гончаренко мешал ему реализовывать пенальти.
В результате всего этого так и получается, что даже «Спартак», не прошедший квалификацию (были же победы над «Туном»), принёс нашей стране больше еврокубковых очков, чем ЦСКА. Вот это достижение.
Позавчера стало понятно, что Португалия обошла нас в таблице коэффициентов. В следующем году наши команды станут бороться только за одну прямую путёвку в Лигу чемпионов, а победитель чемпионата уже не будет при жеребьёвке начинать в первой корзине.
Вчера стало понятно, что Португалия ещё и упрочит отрыв. Такими темпами мы вполне можем дойти до того, что нас обгонит Бельгия, которая идёт следом.
В этом плане нам, конечно, здорово помогли «Арсенал» и «Спартак», моментально вылетевшие в квалификации. Но что уж спрашивать с них, даже если сильные в этом сезоне не тянут?
***
Ещё недавно был повод порадоваться Лигой чемпионов, но и там всё тяжело. «Локомотив» обыграл «Байер», но в двух остальных турах мы радуемся не успехам, а красивым поражениям. А мощно начавший «Зенит» вчистую проиграл на выезде «Лейпцигу». Элементарные перестановки, чуть выше скорости – и чемпион уже плывёт и не способен оказывать сопротивление.
Вот такой он в этом сезоне – российский футбол.
Фото: ФК "Краснодар", ПФК ЦСКА, gazeta.ru
«Спартак» принёс больше еврокубковых баллов, чем ЦСКА. Российский футбол в этом сезоне - кошмар
За эту неделю в Европе победил только «Краснодар». Какой смысл переживать из-за того, что Португалия уходит в отрыв, если в еврокубках мы гордимся тем, что наши команды проигрывают достойно?
Фото: Чемпионат
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