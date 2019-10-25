«Спартак» принёс больше еврокубковых баллов, чем ЦСКА. Российский футбол в этом сезоне - кошмар

За эту неделю в Европе победил только «Краснодар». Какой смысл переживать из-за того, что Португалия уходит в отрыв, если в еврокубках мы гордимся тем, что наши команды проигрывают достойно?

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