Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с 29-летним полузащитником Георги Костадиновым.
Как сообщает официальный сайт тульского клуба, новое соглашение болгарского футболиста с "оружейниками" рассчитано до мая 2022 года.
Костадинов выступает за "Арсенал" с лета 2018 года. На счету опорного полузащитника 43 матча за российский клуб, 1 гол и 1 голевая передача.
Георги регулярно вызывается в сборную Болгарии, в составе которой он провел 18 матчей и забил 3 мяча.
"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым
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