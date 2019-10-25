Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинет свой пост по ходу сезона 2019/20.
По мнению экспертов, подобное развитие событий маловероятно. На уход Гончаренко предлагается ставить за 7.80, что составляет 12% вероятности.
Если белорусский специалист останется в команде до конца сезона, сыграет ставка с коэффициентом 1.05 (88%).
Контракт Гончаренко с ЦСКА действует до 2020 года. В РПЛ армейцы после 13-ти туров идут на пятом месте. В Лиге Европы команда проиграла все три матча группового этапа.
Sport24
Гончаренко не уйдет из ЦСКА в этом сезоне, считают букмекеры
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