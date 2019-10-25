Сёмин: с "Ювентусом" сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ со "Спартаком".- Поражение есть поражение. Не все в тот день сложилось. Четыре игрока пропустили матч с "Ахматом", провели мало тренировок. Но такое бывает в футболе. Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. "Ювентус" оказывал серьезное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята – молодцы. Сыграли очень дисциплинировано, согласно нашему плану и договоренностям. Нужно отдать им должное.- Не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.- Мы надеемся на него. Леша еще должен набрать кондиции – он пропустил месяц.- Рабочий и сосредоточенный.