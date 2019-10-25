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Волгоградский комитет спорта обратился в РФС из-за оскорбления Слуцкого в адрес руководства "Ротора"

Общественный совет при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации с высказыванием главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого в адрес руководства "Ротора".

Ранее Слуцкий, который объединил свою футбольную академию с "Ротором", назвал управленцев клуба дебилами.

"Считаем, что недостаточная осведомленность, неполное владение информацией о положении дел и работе детской клубной школы "Ротора", а также в целом никакая любая сложившаяся внутренняя ситуация не дает права господину Слуцкому переходить на личные и декларативные оскорбления, унижать честь и достоинство уважаемых людей, имеющих заслуги в спортивном мире и доказавших свой профессионализм", — говорится в обращении.

Письмо на своей странице в инстаграме опубликовал блогер Евгений Савин.

"Дебилы или не дебилы — вот в чем вопрос. Коуч, теперь ваша школа станет вам еще дороже. 10 лямов в год и 50 миллионов рублей своих бабок на стадион — это все херня. Интересно, сколько своих денег (не губернаторских) они вложили в Волгоградский футбол и спорт?" — написал Савин.

"Интересно, сколько не своих денег они сделали своими?" — ответил в комментариях Слуцкий.

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Обиделись боссы ????? ? ДЕБИЛЫ или не ДЕБИЛЫ вот в чем вопрос???????? @leonid.slutsky Коуч, теперь ваша школа станет вам ещё дороже??????????????? 10 лямов в год и 50 000 000 р своих бабок на стадион - это все херня ))) ? Интересно сколько СВОИХ ДЕНЕГ ( не губернаторских ) они вложили в Волгоградский футбол и спорт ???????? ? Друзья, посмотрите выпуск кто ещё не видел ( ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ ) и в комментах под этим постом напишите кто прав, а кто нет. Вам я ДОВЕРЯЮ ???? #КраСава ? 1?? Слуцкий? ? 2?? Руководство РОТОРа?

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Теги: Ротор Слуцкий
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