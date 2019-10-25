Волгоградский комитет спорта обратился в РФС из-за оскорбления Слуцкого в адрес руководства "Ротора"

Общественный совет при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации с высказыванием главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого в адрес руководства "Ротора".Ранее Слуцкий, который объединил свою футбольную академию с "Ротором", назвал управленцев клуба дебилами."Считаем, что недостаточная осведомленность, неполное владение информацией о положении дел и работе детской клубной школы "Ротора", а также в целом никакая любая сложившаяся внутренняя ситуация не дает права господину Слуцкому переходить на личные и декларативные оскорбления, унижать честь и достоинство уважаемых людей, имеющих заслуги в спортивном мире и доказавших свой профессионализм", — говорится в обращении.Письмо на своей странице в инстаграме опубликовал блогер Евгений Савин."Дебилы или не дебилы — вот в чем вопрос. Коуч, теперь ваша школа станет вам еще дороже. 10 лямов в год и 50 миллионов рублей своих бабок на стадион — это все херня. Интересно, сколько своих денег (не губернаторских) они вложили в Волгоградский футбол и спорт?" — написал Савин."Интересно, сколько не своих денег они сделали своими?" — ответил в комментариях Слуцкий.