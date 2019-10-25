Осорио сыграл 5-й матч за "Зенит". Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн

Следующим летом венесуэльский защитник Йордан Осорио станет полноправным игроком "Зенита", сообщает O Jogo.По информации источника, арендное соглашение между "Порту" и сине-бело-голубыми предусматривает обязательство выкупа петербургским клубом контракта 25-летнего футболиста за сумму в € 7 млн, если тот проведёт за свою новую команду не менее пяти матчей. Матч группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" стал для Осорио пятым за "Зенит". Таким образом, следующим летом действующий чемпион России будет обязан выкупить контракт игрока. При этом "Порту" получит только € 3,5 млн, так как он владеет сейчас только 50% прав на защитника.В составе "Зенита" Осорио сыграл 3 матча в Лиге чемпионов, 1 — в Премьер-Лиге и 1 — в Кубке России.