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Луческу: в "Зените" только говорят о своей академии, а шансов молодежи не дают

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу вспомнил о своей работе в питерском клубе.

"Я осознал, что у "Зенита" игра строится через физику, борьбу и силу. Я же хотел построить игру через тактику и движение на поле. У руководства "Зенита" не было терпения для того, чтобы построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.

В "Зените" не дают шанса молодым игрокам. Согласно статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. В "Зените" только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков, а я хотел это изменить, хотел привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто вечные резервисты.

Руководство "Зенита" хотело, чтобы я брал молодого наиболее талантливого футболиста и тут же превращал его в игрока основного состава. Это невозможно.

Как только я пришел, они продали игроков на более чем 100 млн евро: Гарая, Халка, Витселя… Дани на тот момент был травмирован, Ломбертс был не в форме. Нужно было терпение: подождать еще год, чтобы в команде выросла смена, но в "Зените" этого не сделали.

После моего ухода "Зенит" потратил более 150 млн евро и закончил чемпионат пятым. У них не было терпения, чтобы вырастить новых игроков. Я рад, что сумел оставить след в истории "Зенита", со мной они заработали больше всего очков. Руководству нужно было только подождать, пока подрастут молодые игроки. Я рассчитывал два-три года строить команду, как в сборной Турции, например, где я снизил средний возраст команды с 30 до 24 лет", — сказал Луческу ютуб-каналу "Вацко Live".

Sport24.ru


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Теги: Луческу Зенит
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