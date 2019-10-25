Семак: в новом лимите на легионеров есть логика

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что может понять логику предстоящих изменений в лимите на легионеров в РПЛ.



"В новом лимите есть логика. Сейчас лимит только по количеству игроков-иностранцев на поле. Лучше увеличить количество игроков, которое могут выходить на поле, и уменьшить число легионеров в заявке. Так все игроки, которые к нам приезжают, смогут приносить пользу", — заявил Семак на ютуб-канале "Света вокруг света".

