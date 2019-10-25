"Рубин" сыграл вничью с "Уралом"

В матче 14-го тура чемпионата России "Рубин" сыграл вничью с "Уралом" со счетом 0:0.



Чемпионат России



14 тур



"Рубин": Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 64).



Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.



"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви (Погребняк, 76), Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Димитров, 57), Ильин.



Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.



Предупреждения: Кулаков, 27, Плиев, 53, Ильин, 65, Фидлер, 77, Сорокин, 78